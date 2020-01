Salzburger Altstadtgarage: Jeder dritte Benützer kommt aus Deutschland

Die deutschen Garagenbenützer sollten am Stadtrand auf Öffis umgeleitet werden, fordert Bürgerlisten-Gemeinderat Lukas Uitz. Parkgaragen-Geschäftsführer Alfred Denk sieht sich durch die Umfrageergebnisse bestärkt für die geplante Erweiterung der Garage. Der durchschnittliche Altstadtgaragenbenützer ist weiblich und kommt, um Freizeit in der Altstadt zu verbringen.

Wer in den Salzburger Altstadtgaragen parkt, der tut das in erster Linie, weil er seine Freizeit oder seinen Urlaub in der Innenstadt verbringt. Mehr als jeder dritte Garagenbenützer (35 Prozent) stellt sein Fahrzeug aus diesem Grund in einer der beiden Garagen ab.

Etwas mehr als jeder Fünfte (22 Prozent) kommt, um in der Altstadt Einkäufe zu erledigen. Andere besuchen Veranstaltungen (16,6 Prozent), Gastronomiebetriebe (12,7 Prozent) oder ein Museum (5 Prozent). Ihren Arbeitsplatz in der Innenstadt haben nur rund fünf Prozent der Garagenbenützer, geschäftlich unterwegs sind 6,6 Prozent.

SN/Stefanie Schenker Projektleiterin Katharina Mayr. Mit einem Team aus mehreren Kollegen hat die FH-Studentin 876 Altstadtgaragenbenützer befragt.

Das sind einige der Ergebnissen einer Umfrage unter 876 Passanten - darunter 445 Frauen (52,5 Prozent) - in den Mönchsberggaragen. Durchgeführt wurde sie zwischen August und Dezember 2019 von Studenten der FH Salzburg. Projektleiterin Katharina Mayr - sie studiert Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing - sagt: "Wir waren sehr positiv überrascht davon, wie viele der von unserem Team angesprochenen Altstadtgaragenbenützer sich an der Umfrage beteiligt waren. Und über die Mozartkugel - danach - haben sie sich auch sehr gefreut."

Mit 2,47 Personen sind die Autos, die in einer der beiden Salzburger Altstadtgaragen abgestellt werden, überdurchschnittlich dicht besetzt. Denn: In den Autos auf Salzburgs Straßen sitzen im Schnitt nur 1,2 Menschen.

Die Mehrheit der Garagenbenützer (72,5 Prozent) lassen ihr Fahrzeug zwischen zwei und fünf Stunden stehen. Rund jeder Drittel Altstadtgaragenbenützer (34,8 Prozent) kommt aus Deutschland, die allermeisten sind Österreicher (53,3 Prozent).

SN/Stefanie Schenker Alfred Denk: „Die hohe Auslastung mit 2,47 Personen in den Autos hat mich überrascht.“

"Die hohe Auslastung in den Autos hat mich überrascht", sagt Parkgaragen-Geschäftsführer Alfred Denk. Für die geplante Erweiterung der Garage spiele die Umfrage aber keine Rolle, obwohl "sie uns natürlich bestärkt".

Bürgerliste hält an ihrer Kritik fest

Die Ergebnisse könnten nicht darüber hinweg täuschen, dass "die Garage an mehr als 300 Tagen pro Jahr nicht ausgelastet ist", sagt Gemeinderat Lukas Uitz von der Bürgerliste - ein Gegner der Ausbaupläne. Vor allem jenes Drittel der Garagenbenützer, das aus Deutschland komme, könnte man mit geeigneten Maßnahmen am Stadtrand abfangen, vermutet er. Solange es den günstigen Parktarif für Altstadtkunden gäbe, sei das aber schwierig.

SN/Stefanie Schenker Lukas Uitz: „Jenes Drittel der Garagenbenützer, das aus Deutschland kommt, sollten wir eigentlich am Stadtrand abfangen und auf Öffis bringen.“

Uitz:: "Wenn ich sechs Euro für sechs Stunden Parken bezahle, dann ist das viel zu attraktiv. Damit konterkarieren wir genau das, was ÖVP-Landesrat Stefan Schnöll auf Landesebene versucht: die Menschen auf die Öffis umzulenken."

Den vergünstigten Tarif für Altstadtkunden kennen der Umfrage zufolge rund 55 Prozent der Garagenbenützer. Naturgemäß sind es in erster Linie jene, die wegen ihres Arbeitsplatzes in der Innenstadt in der Altstadtgarage parken, sowie jene , die zum Essen und Trinken oder zum Einkaufen in die Innenstadt kommen. Nur rund jeder dritte Urlauber (34,4 Prozent) kennt diese vergünstigte Parkmöglichkeit.

SN/Stefanie Schenker Sandra Woglar-Meyer: „Man kann natürlich darüber nachdenken, wie wir den vergünstigten Parktarif für Altstadt-Kunden bei Urlaubern bekannter machen können.“

"Natürlich kann man darüber nachdenken, wie wir das noch besser an Urlauber kommunizieren können", sagt Altstadtverband-Geschäftsführerin Sandra Woglar-Meyer. Sie sei aber erfreut darüber, wie attraktiv die Altstadtgarage als Eintrittstor in die Salzburger Altstadt sei. "Wir stehen für die gute Erreichbarkeit der Stadt mit allen Verkehrsmitteln, auch mit dem Auto", sagt sie.

Bei den Befragungen zum Teil dabei war Thomas Forsthuber, der bei Garagenbetreiber Contipark für Westösterreich und damit auch für die 20 Parkgaragen- und Parkplätze des Unternehmens im Bundesland Salzburg zuständig ist. "Die Leute waren erfreut über die Helligkeit, die Sauberkeit und die ansprechende Werbung", sagt Forsthuber.

SN/Stefanie Schenker Thomas Forsthuber: „Die Umfrage wurde sowohl zu stark frequentierten Zeiten wie während der Festspiele oder des Advents durchgeführt als auch während schwacher Zeiten wie dem November.“

Jährlich werden 800.000 Autos in den Mönchsberggaragen abgestellt, die errechnete Besucherfrequenz liegt bei fünf Millionen Fußgängern. "Ab und zu fahren verbotenerweise auch Radfahrer durch", betonte Fred Kendlbacher von der Progress Werbung, deren Bestreben es ist, Kunden hohe Blickkontakte zu den angebotenen Werbemöglichkeiten bieten zu können. Diese werden von den Garagenbenützern übrigens überwiegend (83 Prozent) als positiv wahrgenommen.