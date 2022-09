Salzburger Anwalt empört: "Klagswillige Spieler erhalten von Onlinecasino-Riesen Drohbriefe"

Zig Firmen bieten in Österreich illegal Online-Glücksspiel an. Spieler, die Verluste legal einklagen wollten, würden nun von einem Konzern mit Sitz in Malta eingeschüchtert, sagt ein Salzburger Anwalt.

Die eine Sache ist: In Österreich gibt es ein Glücksspielmonopol; demnach dürfen hierzulande einzig die Casinos Austria - und konkret im Internet nur deren Plattform win2day - Glücksspiele anbieten, bei denen Gewinn und Verlust ausschließlich oder überwiegend vom Zufall abhängen. Das heißt: Viele Hundert andere Anbieter, darunter Konzerne wie Interwetten, Mr Green oder Bwin, haben keine gültige Lizenz am heimischen Markt für Angebote wie Onlinecasino, Onlinepoker oder Online-Zocken am einarmigen Banditen. Nicht erfasst vom Monopol sind Sportwetten; sie dürfen von ...