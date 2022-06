Salzburger Arzt warnt nach FSME-Fällen: "Zeckengefahr lauert nicht nur im Risikogebiet"

In Salzburg ist die Zeckensaison in Fahrt gekommen. Das bekamen vier Buben zu spüren, von denen drei mit FSME-Symptomen im Landesspital liegen - die SN sprachen mit dem behandelnden Arzt.

Sie hängen am Tropf und bekommen auf diese Weise intravenös Schmerzmittel verabreicht. Und sie müssen Medikamente einnehmen, die ihr Fieber senken. An der Uniklinik für Kinder- und Jugendheilkunde der Salzburger Landeskliniken liegen drei Buben mit FSME-Symptomen. Insgesamt gibt es vier Fälle, drei sind eben noch stationär in Behandlung. Die Knirpse sind zwischen drei und 13 Jahren alt.

FSME - das bedeutet Frühsommer-Meningoenzephalitis, also Gehirnhaut-/Gehirnentzündung. Verursacht wird diese oft langwierige Krankheit durch den Stich infizierter Zecken.

Oberarzt ...