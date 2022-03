Salzburger Bergsteiger ist seit 50 Jahren im Himalaya verschollen

1972 kehrte der Taxenbacher Andi Schlick aus Sturm und Nebel am Himalaya-Riesen Manaslu nicht mehr zurück. Zu Hause in der Heimat trauerte die schwangere Frau von Andi Schlick. Freund Hans Hofer nahm sich der Witwe an. Die beiden heirateten.

Ein Augenblick, den Franz Schlick nie mehr vergessen wird: Es war schon dunkel, als er von Taxenbach hinauf nach Hause zum Schellenberghof eilte. Zufahrtsstraße gab es damals noch keine. Der Schlosserlehrling ging in die Stube, seine Eltern schliefen schon. Auf dem Tisch lag ein Telegramm aus Katmandu: "Andi tat alles für seinen Kameraden. Er kommt nie mehr zurück." "14 Tage lang ein ungutes Gefühl" Es war das Frühjahr 1972. Sein Bruder, der junge, hoffnungsvolle Bergsteiger, war ...