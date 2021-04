Salzburger berichten aus Nepal: "Nach dem Lobuche geht es jetzt auf den Mount Everest"

Die Radstädter Ärztin Anita Maruna und der Lungauer Alpinpolizist Rupert Hauer starten zum Anstieg auf den Mount Everest.

Gute Nachrichten gibt es aus Nepal. "Wir haben soeben bei unserer Akklimatisationstour den Lobuche bestiegen. Jetzt geht es zum Basiscamp am Mount Everest", berichtete Rupert Hauer am Dienstag.

Der knapp 6200 Meter hohe Lobuche liegt westlich des Khumbu-Gletschers an der Route zum Mount Everest. Die rund 20-köpfige internationale Bergsteigergruppe unter Führung von Rupert Hauer will in etwa zwei Wochen auf dem Gipfel des höchsten Bergs der Welt stehen. Ärztin Anita Maruna ist erstmals als Expeditionsärztin dabei. Die sportliche ...