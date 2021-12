Salzburger "Christkind" Elisabeth feiert Geburtstag - zum 102. Mal

Elisabeth Brückner kam am 24. Dezember 1919 in Schlesien zur Welt. Sie schenkte fünf Töchtern das Leben, bereiste die ganze Welt, fuhr Porsche und ist fit wie eh und je. Die SN besuchten sie in Salzburg-Liefering.

Ihren 100. Geburtstag feierte Elisabeth Brückner am Heiligen Abend vor zwei Jahren noch auf Reisen an Bord eines Kreuzfahrtschiffes in Abu Dhabi. Auch auf dem Rückflug von Dubai stieß sie im Airbus 380 mit der Crew auf ihren Jubeltag an. "Eine Stewardess hat mir ihren Hut aufgesetzt, so sind wir dann durch den Flieger gezogen", erzählt sie zu Hause in ihrem Wohnzimmer in Salzburg-Liefering und lächelt verschmitzt. Corona beherrschte erst wenige Wochen nach der Heimkehr auch hierzulande das Geschehen.

