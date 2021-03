Salzburger demonstrierten gegen Gewalt an Frauen

Nach der Tötung einer 22-jährigen zweifachen Mutter formierten sich am Montagabend eine Gruppe zu einer Demonstration gegen Gewalt an Frauen.

Nach der gewaltsamen Tötung einer 22-Jährigen in Salzburger-Schallmoos durch ihren Ex-Partner in Schallmoos zog am Montagabend eine spontane Demonstration vom Hans-Lechner-Park zum Platzl. Rund 40 Salzburger und Salzburgerinnen protestierten gegen die andauernde Gewalt an Frauen, heißt es in einer Aussendung der Organisation "Solidarisches Salzburg". Die Plattform stellt klar, dass sie die Demonstration nicht organisiert habe. "Solidarisches Salzburg begrüßt sie aber als wichtiges öffentliches Zeichen gegen Gewalt an Frauen."

Mit Transparenten wie "Nehmt ihr uns eine, antworten wir alle", buntem Rauch und Sprüchen machten sie auf die inakzeptable Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Die spontane Kundgebung startete um 18 Uhr im Hans-Lechner-Park, führte über die Vogelweiderstraße zur Schallmooser Hauptstraße und über die Linzergasse bis zum Platzl.