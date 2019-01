Salzburger Forscher wollen die Krise der Demokratie mithilfe der Physik erklären

Was haben der Brexit und ein Eisblock gemeinsam? Wissenschafter suchen neue Wege, um politische Phänomene zu deuten.

In der medialen Welt ist es längst erwiesen: Die Demokratie ist auf dem absteigenden Ast. Seit dem Jahr 2010 wurden laut der Mediensuchmaschine Factiva 1700 Artikel veröffentlicht, die eine "Bedrohung der Demokratie" sehen. In den vierzig Jahren davor waren es 1500. Für Patricia Palacios ist das aber noch lang kein Beweis. Die gebürtige Chilenin, die am Salzburger Fachbereich für Philosophie lehrt, ist Teil eines neunköpfigen Teams, das diese Frage zuletzt näher untersucht hat. Als erwiesen sehen die Forscher den Rückgang nicht. "Wir sehen es als Möglichkeit. Die vielen Medienberichte sind ein Signal dafür. Auch der Demokratieindex, der regelmäßig erstellt wird, ist nur ein Signal. Aber wir brauchen viel mehr solcher Indizien, um einem Beweis näher zu kommen."