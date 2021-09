Salzburger Gemeinderäte sollen nun in Kroatisch und Türkisch zum Impfen aufrufen

Das Land hat über das Wochenende 268 Neuinfektionen gemeldet. Die Landesstatistik gibt die Siebentage-Inzidenz mit 163 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an. Mit Abstand am höchsten ist dieser Wert in der Stadt Salzburg mit 241, am niedrigsten im Lungau mit 50. Wobei die Impfung einen dämpfenden Effekt habe, sagt Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik. Die Inzidenz im Bundesland liege bei den Vollimmunisierten bei 65, bei den Nicht-Geimpften bei 300.

Im Salzburger Stadtsenat wurde am Montagnachmittag auch darüber beraten, woher ...