Salzburger gewinnt "Oscar" der Friseure

Beim Wettbewerb "Goldene Locke" in Wien hieß das Motto heuer "Red Carpet. Sei Star für eine Nacht".

Die "Goldene Locke" gilt inzwischen als der Oscar unter den österreichischen Haarkünstlern. Am Samstag war es wieder soweit: Im Rahmen der "3. Ballnacht der Friseure" mit 1300 Gästen wurde die Trophäe an die drei besten Haarkünstler des Landes verliehen. Unter den glücklichen Gewinnern ist auch der Salzburger Friseur Florian Haslauer vom Intercoiffeur Eder in der Salzburger Moosstraße, der die Jury mit einer glamourösen Lockenfrisur überzeugen konnte.

"Im Wettbewerb sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es ist also eine großartige Chance, zu zeigen, was in der Haarkunst alles möglich ist. Dafür auch noch eine Auszeichnung zu erhalten, ehrt mich aber ganz besonders", freut sich der Salzburger Gewinner Florian Haslauer. Unter dem diesjährigen Motto "Red Carpet. Sei Star für eine Nacht" zeigten zahlreiche Friseure ihre ausgefallenen Interpretationen. Dabei galt es jedoch einige Regeln zu beachten: Das Haarkunstwerk sollte nicht nur kreativ sein, sondern auch dem Typ des Models entsprechen. Auch Make-up und Outfit fließen in die Bewertung mit ein, denn das Model soll am Ende ein Gesamtkunstwerk darstellen. "Die Konkurrenz war auch in diesem Jahr wieder sehr stark, daher erfüllt es mich natürlich mit Stolz, dass Florian unter den drei Gewinnern ist", so Gabriele Eder, Inhaberin des Intercoiffeur Eder, über den Erfolg ihres Schützlings.



Quelle: SN