Salzburger Klimaaktivisten besprühen Wand: "Bruderkuss der Klimazerstörung"

25 Aktivistinnen und Aktivisten beteiligten sich an einer angemeldeten Graffiti-Aktion in der Stadt-Salzburg. Auftakt für Reihe von Aktionen vor der Landtagswahl.

Zu einer legalen Graffiti-Aktion der Fridays for Future Salzburg kam es am Sonntag in der Nähe der S-Bahn-Station in Mülln

Ein Politiker, der Pinocchio küsst, daneben der Schriftzug: "Bruderkuss der Klimazerstörung": Das ist das Ergebnis einer angemeldeten Graffitiaktion von 25 Aktivistinnen und Aktivisten der Fridays-For-Future-Bewegung in Salzburg. "Wir haben es satt, uns beim Klimaschutz an der Nase herumführen zu lassen", sagt Aktivistin Pati (22). Man wolle mit dem Graffiti der Landesregierung mitteilen, dass diese mit ihren leeren Versprechen in puncto Klimaschutz ihre Zukunft zerstöre. "Für uns ist in diesem Bild auf den Punkt gebracht, warum in Sachen Klimaschutz in Salzburg ...