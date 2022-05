Salzburger Künstler spenden ihre Werke für Ukraine-Hilfe

Kunst kaufen und damit der Ukraine helfen kann man am 10. Juni in Salzburg. Das Geld fließt in medizinische Hilfsgüter für Krankenhäuser.

SN/Robert Ratzer Lubi Breitfuß vor ihrem Werk in der CDK. Für die Benefizaktion spendet sie ein Bild im Wert von 3000 Euro.