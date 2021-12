Salzburger Mega-Drogenprozess offenbart Brisantes: Kronzeuge der Anklage mit Dolmetscherin liiert

Am kommenden Dienstag startet am Landesgericht ein großer Prozess gegen 14 Angeklagte wegen Handels mit zumindest 13,8 Millionen Aufputschpillen. Die Ermittlungen in dem Großverfahren offenbaren Bemerkenswertes, ein Anwalt spricht sogar von Skandal.

SN/ratzer Der Prozess gegen 14 Angeklagte geht unter strengen Corona-Vorkehrungen im Schwurgerichtssaal des LG Salzburg über die Bühne. Bis Ende Jänner wurden 15 Verhandlungstage ausgeschrieben, so LG-Sprecher Peter Egger.