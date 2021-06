Salzburger Orgelbauer: "Wenn man auf sie schaut, hält sie ewig"

Seit zwei Jahren arbeitet der Salzburger Orgelbauer Roland Hitsch an einer neuen Orgel. Nun wird sie aus Tausenden Teilen zusammengesetzt.

Es ist ein bisschen wie Puzzlebauen, in diesem Fall aber ein riesengroßes Puzzle aus zigtausend Teilen. Wie viele genau, das weiß Roland Hitsch, Orgelbauer aus Koppl, nicht. Er steht an diesem sonnigen Junimorgen auf der Empore der evangelischen Kirche in Seewalchen-Rosenau, umringt von Holzkisten voller Orgelpfeifen, dem Spieltisch sowie allerhand Gerätschaften.

Hitsch, einer der letzten Orgelbauer in Salzburg, stattet die Kirche im oberösterreichischen Salzkammergut mit einer neuen Orgel aus. Für die alte war die Zeit abgelaufen, sie wurde ...