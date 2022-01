Salzburger Polizei-Oberst wettert gegen "Machthaber" und Coronaimpfung

Der ehemalige Personalchef der Salzburger Landespolizeidirektion präsentiert in einem Video auf YouTube seine Gedanken. Das Innenministerium prüft bereits dienst- und disziplinarrechtliche Schritte gegen den Oberst. Ein Polizeiseelsorger wurde in Wien wegen seiner Kritik an den Coronamaßnahmen der Regierung von der Erzdiözese abberufen.

