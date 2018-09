Salzburger schneidert für die New Yorker Met

Wenn am Montag "Samson et Dalila" an der Metropolitan Opera in New York Premiere feiert, ist Sven Jungclaus voller Stolz. Er nähte einige Kostüme.

Es waren Dutzende Kisten, die nach und nach in die Gewandmanufaktur in die Wolf-Dietrich-Straße 6a geliefert wurden. "Die Stoffe und Borten sind aus New York nach Salzburg geschickt worden", erzählt Sven Jungclaus. Der Schneidermeister hatte genaue Vorgaben. Nach Entwürfen der Kostümbildnerin Linda J. Cho nähte der gebürtige Düsseldorfer die Stoffe im Stil ägyptischer Pharaonen-Gewänder zusammen. Ein Riesenaufwand: "Ich habe das doch ein wenig unterschätzt", gibt er zu. Denn der 43-Jährige hat insgesamt 52 Kostüme für den Herrenchor von "Samson et Dalila", die an der Metropolitan Opera in New York aufgeführt wird, geschaffen - allein und in Handarbeit. Pro Kostüm wurden 50 Teile verarbeitet, Jungclaus investierte rund dreieinhalb Monate in die aufwendige Arbeit.