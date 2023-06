Salzburger Sound Connection: Neues Ischlerbahn-Lied stürmt Hitparade

In Hinblick auf die Kulturhauptstadt 2024 interpretierten Erwin Müller und Christian Strohmayer den Klassiker "Zwischen Salzburg und Bad Ischl" neu. Das kommt in der Schlagerwelt gut an.

BILD: SN/SW/SALZBURG SOUND CONNECTION Im Schlagerhimmel: Erwin Müller (l.) und Christian Strohmayer von der Salzburger Sound Connection.

"Wir waren ganz überrascht, wie schnell der Song in die Hitparaden kommt", erzählt der Samer Musiker und Musikproduzent Erwin Müller. Vor Kurzem landete das Team der "Salzburger Sound Connection", bestehend aus Erwin Müller und dem Eugendorfer Christian Strohmayer, mit der Adaption von "Zwischen Salzburg und Bad Ischl" auf Platz 1 der Austrian Schlagercharts, einer Plattform bei der 20 österreichische DJs wöchentlich die besten Schlagersongs bewerten. Die Version mit leicht veränderten "in die Zukunft weisenden Text" und dem Bad Ischler Musiker Klaus Wallerstorfer am Mikrofon scheint im österreichischen DJ-Schlagerhimmel wohl auf offene Ohren zu stoßen. Das ursprüngliche Lied schrieben vor 73 Jahren Heinz Musil und Albin Ronnert und wurde durch Franz Antels Musikfilm "Kaiserball" von 1965 auch international berühmt. Ischlerbahn-Lied für Club-Kampagne Die Ischlerbahn, schon 1957 trotz Protesten abgetragen, verband von 1893 bis 1957 Bad Ischl und die Stadt Salzburg. Der Club Salzkammergut Lokalbahn (SKGLB) setzt sich seit 24 Jahren für den Wiederaufbau der Bahn ein. Durch Christian Strohmayers Kontakte zum Club sei die Idee entstanden, den Song gezielt für die Kampagne "S5 - neue Ischlerbahn" und "in Hinblick auf die Kulturhauptstadt Bad Ischl 2024" einzusetzen und sich für die Vorhaben stark zu machen.