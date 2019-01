Salzburger stürzten sich ins Ballgeschehen

Offiziersball und das Edelweißkränzchen luden am Freitag zum Tanz - in Uniform und in Tracht.

800 Besucher sowie Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur waren am Freitag zum Offiziersball im Kasino in der Schwarzenberg-Kaserne geladen. Die Tanzschule Seifert eröffnete den Ball, Militärkommandant Anton Waldner begrüßte die Gäste. Anzeige Im Kongresshaus Salzburg schwangen derweil die Röcke der Dirndl-Kleider beim Edelweiß-Kränzchen. Die Flachgauer Musikanten und die Rotofenmusi traten auf, ebenso die Irrsee Bläser und die Salzburger Festtagsmusi, Dini & Friends und Die Pucher. Quelle: SN