Salzburger Traditionshotel hat seinen alten Namen wieder

Mit kulinarischen Köstlichkeiten und tanzend in das neue Jahr: Im Imlauer Hotel Pitter Salzburg gab es Grund zum Feiern.

Unsere Silvestergala ist vermutlich die einzige Gelegenheit in der Stadt, bei Livemusik den Jahreswechsel zu feiern und so richtig zu tanzen", erzählt Hotelier Georg Imlauer, der die Idee, einen Ball zum Jahreswechsel sowohl für seine Gäste als auch für die Einheimischen zu veranstalten, 2014 zum ersten Mal umsetzte. Zu feiern gab es für die Salzburger Hoteliersfamilie Imlauer nebst dem neuen Jahr aber noch etwas ganz besonderes. "Um Mitternacht zum Jahreswechsel verabschieden wir uns von der Hotelkette Crowne Plaza. Das heißt, ab sofort läuft das Traditionshotel wieder unter dem ursprünglichen Namen als Imlauer Hotel Pitter Salzburg", strahlt Georg Imlauer. Gefeiert wurde ausgiebig im Pitter Saal als auch in der Imlauer Sky Bar & Restaurant über den Dächern der Stadt. Ganz besonders war die Atmosphäre unter den herrlich glitzernden Glaskuppeln im Pitter Saal.

Zum perfekten Silvesterabend gehörte auch ein 6-gängiges Gala Dinner. Aus der Hauben-prämierten Restaurantküche wurde ein Duett von Jakobsmuschel und Wildlachs, eine Essenz von der Wildente, ein Wildfang Heilbuttfilet auf Safran-Vanille-Fond und lila Kartoffel-Gnocchi, ein Heidelbeer-Yuzu Sorbet mit einem Schaum vom Pommery Rosé Champagner und ein großartiges Dessertbuffet kredenzt. Danach schwangen die Gäste zu den schwungvollen Klängen einer 8-köpfigen Big Band das Tanzbein bis in die frühen Morgenstunden.

(SN)