Salzburgerin misst sich mit Top-Fotografen

Die Salzburger Fotografin Sara Bubna wurde für den internationalen Foto-Weltcup nominiert. Ihre Spezialität sind Hochzeits- und Familienfotos.

Nur ein paar Klicks und man taucht ein in eine Bilderwelt, die einen verzaubert und einfängt und augenblicklich aus dem Corona-Blues reißt. Die besten Fotografen der Welt nehmen ein Mal jährlich an einem Wettbewerb teil, der anderswo als Olympiade der Fotografie gilt, in Österreich aber kaum bekannt ist. Nun misst sich eine Salzburgerin mit den Meisterfotografen aus Europa und den USA: Die Bundesinnung hat Sara Bubna für den World Photographic Cup (WPC) 2022 in Rom in der Kategorie "Wedding" nominiert.

...