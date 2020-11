Salzburgerin sorgt für Fitness bei Hund und Herrl

Den Hunden geht es wie uns Menschen. Sie sind zu dick und bewegen sich zu wenig. Fitnesstrainerin Christine Harringer hat aus diesem Umstand eine neue Geschäftsidee gemacht.

. Christine Harringer aus Wals-Siezenheim ist Fitnesstrainerin. Seit 2008 kümmert sie sich in Salzburg um die körperliche Fitness ihrer Kunden. Nun hat sie einen neuen Kundenkreis aufgetan und der kommt auf vier Beinen daher.

Sie bietet seit Kurzem Fitnesstraining für Hunde an. "So wie wir Menschen bewegen sich auch Hunde heutzutage in unserem stressigen Alltag immer weniger und leiden häufig an Übergewicht sowie Erkrankungen des Bewegungsapparats." Da versuche sie mit gezieltem Training dagegenzusteuern. Gleichzeitig sei ihr Angebot eine ...