Salzburgs Gemeinden setzen Initiative gegen Lichtverschmutzung

Nicht überall im Land kann man den Sternenhimmel noch gut sehen. Einige Gemeinden verzichten aber nachts bereits auf Lichtquellen.

Tag und Nacht Gebäude beleuchten? Muss das sein? Zu viel oder falsches Licht am falschen Ort kann Auswirkungen auf Ökologie und Gesundheit haben. Darauf macht das Land Salzburg jetzt aufmerksam. Eine neue Broschüre im Auftrag der Landesumweltreferenten gibt jetzt Tipps für Kommunen. "Wir alle sollten auf einen effizienten, aber auch menschen- und umweltfreundlichen Einsatz von Beleuchtung achten. In manchen Zeiten auf Licht zu verzichten und die Dunkelheit und Stille zu genießen, kann auch ein Beitrag dazu sein", sagt Umweltschutzreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler (Grüne). Denn Lichtverschmutzung habe auch Auswirkungen auf die Tierwelt. Zugvögel prallen an hohe beleuchtete Objekte, ganze Insektenpopulationen schwinden, weil sie von Lichtquellen angelockt werden und in der Folge als Nahrungsquelle für ihre Fressfeinde und als Pflanzenbestäuber fehlen. "Für viele ist es lange her, seit sie das letzte Mal die Milchstraße in ihrer vollen Pracht bewundern konnten. Durch den falschen Einsatz von Licht wird zudem viel Energie verschwendet. Daher ist eine sinnvolle und effektive Beleuchtung auch ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz", sagt Rössler.

St. Koloman schaltet nachts ab

Einige Gemeinden Salzburgs haben schon Initiativen gegen die Lichtverschmutzung gesetzt und den Energieverbrauch durch verstärkten Einsatz von LED-Lampen eingedämmt, weiß Manfred Koblmüller vom Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen (SIR). Er betreut die e5-Gemeinden im Land. Beispielsweise habe St. Koloman 2013 die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie abgeschlossen und kann nun mehr als die Hälfte der bisherigen Energiekosten für die Beleuchtung einsparen. Mit verantwortlich dafür ist auch die automatische Lichtabschaltung zwischen Mitternacht und 5.30 Uhr. Ähnliche Erfolge gebe es in Berndorf. Die Gemeinde habe bis jetzt zwei Drittel der Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt und setze ebenfalls auf die Nachtabschaltung. N



Tipps zur Planung von Außenbeleuchtungen

Der österreichische Leitfaden "Außenbeleuchtung - Licht, das mehr nützt als stört" wurde von Fachleuten aus Medizin, Verkehrs- und Lichttechnik, Biologie und Astronomie verfasst. Erläutert werden verschiedene Auswirkungen künstlicher Außenbeleuchtung auf Mensch, Tier- und Pflanzenwelt, Nachtlandschaft, Astronomie und Energieverbrauch. Auch Aspekte moderner Leuchtmittel und Leuchten werden thematisiert. Außerdem gibt es Empfehlungen für alle, die mit der Planung und Realisierung von Außenbeleuchtungen befasst sind, seien es Gemeinden, Lichtplan-Fachleute oder Privatpersonen.



(SN)