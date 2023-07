Sanierungsfall - gesamtes Paracelsusbad in Salzburg bis 31. August geschlossen

Der Sanierungsbedarf im vier Jahre alten Paracelsusbad in der Stadt Salzburg ist offenbar größer als gedacht - nun muss die gesamte Anlage bis 31. August geschlossen werden.

Das städtische Schwimmbad im Paracelsusbad wurde am Mittwoch wegen nötiger Reparaturarbeiten an der Wellendecke im Inneren vorzeitig komplett geschlossen. Das teilte die Stadt Salzburg in einer Aussendung mit.

Zu festgestellten Mängeln der markanten Hängekonstruktion wird nun ein Gutachten eingeholt. Derzeit ist geplant, das Schwimmbad voraussichtlich mit 31. August 2023 wieder zu öffnen.

Der Saunabereich im Paracelsusbad bleibt noch bis 13. August offen. Dann stehen dort bis Ende August Revisionsarbeiten an.

2019 wurde das Bad eröffnet: 58 Millionen Euro an Baukosten

Erst vor zwei Wochen musste die Stadt Salzburg bekannt geben, dass das Familienbecken der um fast 60 Millionen Euro errichteten und im Oktober 2019 eröffneten Anlage geschlossen werden musste. Der - in Hallenbädern durchaus übliche - warme, aufsteigende Wasserdampf habe zu Korrosionsschäden an der Stahlaufhängung der Deckenelemente geführt. Nun dürfte es offenbar größere Bedenken mit der Konstruktion der abgehängten Decke geben. Eine Materialprüfung findet statt. Bei der Stadt betont man, dass es sich um eine Vorsichtsmaßnahme handle, um sicherzugehen, dass es keinen Systemfehler bei der gesamten Konstruktion gebe. Auch die Baupolizei ist informiert. Die ausführende Firma wurde ebenfalls kontaktiert. Diese ist auch noch in der Gewährleistungspflicht.

Das Paracelsusbad wäre als Alternative zu den städtischen Freibädern in der kommenden Woche durchaus gefragt gewesen. Schon ab Samstag ziehen laut Wetterprognose immer wieder gewittrige Schauer über den Zentralraum, ab Mittwoch könnten die Temperaturen auf rund 20 Grad zurückgehen.