Schafbergbahn wieder in Betrieb - Südkoreaner schon frühmorgens bei Talstation

Am Samstag startete die Schafbergbahn in die Saison 2023. Um 9.15 Uhr verließ der erste Zug die neue Talstation - auch Gäste aus Südkorea oder Tschechien waren an Bord.

BILD: SN/SALZBURG AG TOURISMUS Südkoreaner sind die ersten, die aus der neuen Talstation der Schafbergbahn abfahren.

"Erlebnisquartier" wurde die neue Talstation der Schafbergbahn getauft, die am Samstag ihre Pforten öffnete. Dieses Erlebnis ließen sich auch internationale Gäste am Samstagmorgen nicht entgehen.

Am Eröffnungswochenende (29. - 30. April) gibt es zahlreiche Angebote wie Kinderstationen, Münzprägungen oder "zahlreiche andere Überraschungen", wie es von Salzburg Tourismus hieß. Außerdem gelten für das Wochenende gesonderte Preise: Berg- und Talfahrt mit der Schafbergbahn für 30 Euro (Kinder 15 Euro) statt 47,60 Euro (bzw. 23,90 Euro)

WolfgangseeTicket der WolfgangseeSchifffahrt für 15 Euro (Kinder 7,50 Euro) statt 25,60 Euro (bzw. 12,80 Euro)