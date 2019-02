Schiffe gekapert: Salzburger Polizei ging mutmaßlicher Pirat ins Netz

Ein Somalier, der 2010 und 2011 an der Entführung zweier deutscher Schiffe beteiligt gewesen sein soll, wurde am 12. Februar von Salzburger Polizisten verhaftet. Jetzt wurde er an Deutschland ausgeliefert.

Polizisten des Landeskriminalamts hatten vor gut zwei Wochen, am Nachmittag des 12. Februar, in Salzburg einen 24-jährigen Somalier festgenommen. Nach dem Afrikaner war mit Europäischem Haftbefehl gesucht worden - diesen hatte die Staatsanwaltschaft (StA) Osnabrück in Niedersachsen erst kurz vor ...