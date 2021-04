Schlechte Zeiten für Nackte an der Königsseeache

Nacktbaden wird kaum mehr geduldet. Legale FKK-Zonen werden weniger. An der Königsseeache schafft ein neues Schild textile Tatsachen.

Kaum klettern die Temperaturen auf frühlingshaftes Niveau, flammt in Hallein ein sommerliches Thema auf: das Nacktbaden an der Königsseeache. Kurz bevor der Fluss in die Salzach mündet, locken einige Schotterbänke am Rifer Spitz zum Sonnenbaden. Die größte davon wird seit Jahren auch inoffiziell von Anhängern der Freikörperkultur (FKK) genutzt. Das ungeschriebene Gesetz lautete: Der Steg vom Spazierweg auf die Schotterbank ist die Grenze - rechts liegen nackte, links Menschen in Bikini und Badehose.

Seit Kurzem weist dort allerdings ...