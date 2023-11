Schleedorf: Acht Feuerwehren bei Brand einer Kfz-Werkstätte im Löscheinsatz

Großalarm in der Flachgauer Gemeinde Schleedorf: Kurz vor Mitternacht ist am Dienstag in der Garage einer Kfz-Werkstätte Feuer ausgebrochen. Acht Ortsfeuerwehren rückten bei widrigen Witterungsverhältnissen aus.

BILD: SN/LFV/OVI HARUCKSTEINER/KDO FLACHGAU Einsatz in Schleedorf bei tiefwinterlichen Verhältnissen.