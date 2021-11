Schlüsselübergabe und neue Struktur beim Salzburger Heimatwerk

Hans Köhl war 32 Jahre lang Obmann des Salzburger Heimatwerks. Jetzt geht in den "Unruhestand". Ihm folgt Gundi Schirlbauer nach. Köhl soll Geschäftsführer der Kulturwerk Salzburg GmbH werden - mit dem "Salzburger Adventsingen" als großem Aushängeschild.

Hans Köhl (65), langjähriger Obmann und geschäftsführender Vorstand in Diensten der Genossenschaft Salzburger Heimatwerk, geht am 31. Dezember nach 32 Jahren in den "Unruhestand". Er übergibt die Agenden mit Jahresbeginn an Hildegund "Gundi" Schirlbauer (43). Schirlbauer - sie stammt aus Waidhofen/Ybbs - war langjährige Geschäftsführerin des Tourismusverbands Fuschlseeregion. Ihr zur Seite steht Stefan Sperr, der bisherige Obmann-Stellvertreter und geschäftsführende Vorstand für Buchhaltung und Rechnungswesen, der in seiner Funktion bestätigt

wurde.

Die kulturellen Aktivitäten des Heimatwerks werden ...