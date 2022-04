Gaißau-Hintersee: Liftchef Bernhard Eibl will Abriss der Anlagen durchziehen

Für den Chef der Bergbahnen in Gaißau und Hintersee ist sein Entschluss unumstößlich. Im Hintergrund halten sich dennoch Interessenten bereit, um eventuell einzuspringen.

Mehr Bangen als Hoffen. So lässt sich die Stimmung in den Gemeinden rund um die Skischaukel Gaißau-Hintersee beschreiben. Gemeindepolitiker, Touristiker, Wirtschaftstreibende und Grundeigentümer haben am Karfreitag ein schwer verdauliches "Osterei" ins Nest gelegt bekommen.

Hinterlegt hatte es der Geschäftsführer der Bergbahnen, Bernhard Eibl. Der seit zwei Jahren auch als Liftmanager tätige Abbruchunternehmer teilte mit, die Anlagen abzureißen, und ließ gleich einen Bagger auffahren.

Nach dem ersten Schock warten Betroffene nun auf die Entscheidung ...