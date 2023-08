Schmuckbrunch im St. Peter Stiftskulinarium: Buhlschaft erhielt Festspielring

In der Vergangenheit fand Köcherts Schmuckbrunch im Schloss Fuschl statt. Am Samstagvormittag wurde er erstmals in den Arkaden des St. Peter Stiftskulinariums in Salzburg abgehalten - mit zahlreichen prominenten Besucherinnen und Besuchern.

