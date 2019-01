Schneechaos - sie stehen symbolhaft für das hilfsbereite Salzburg

Bei Lawinenwarnstufe 5 herrscht in Salzburg vielerorts der Ausnahmezustand. Tausende Freiwillige helfen, so gut es geht. Wie stark motiviert sie in diesen Tagen sind, erzählten einige den SN.

"Österreich ist ein Land der Freiwilligen, die in vielfältiger Weise und in riesigem Ausmaß ehrenamtlich Verantwortung für ihre Mitmenschen oder die Gemeinschaft übernehmen. Sie tragen damit zu lebendiger Solidarität, zu gegenseitigem Respekt und zu einer starken Zivilgesellschaft bei", stellte die Bundesregierung in ihrem aktuellen Programm fest. Sie will das Ehrenamt stärken. Zu Recht, wie viele meinen, denn derzeit sind in Salzburg Tausende von Freiwilligen unterwegs.