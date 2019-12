Schneeleopard im Zoo Salzburg musste eingeschläfert werden

Kater Arun hatte "Anomalien an verschiedenen Organen". Sein Bruder, Kater Sumo, wurde ebenso untersucht. Der Befund sei klinisch unauffällig, heißt es im Zoo Salzburg.

Traurige Nachricht aus dem Zoo Salzburg: Der kleinere der beiden jungen Schneeleoparden musste am Dienstag in der Früh eingeschläfert werden. Umfangreiche veterinärmedizinische Untersuchungen hätten ergeben, dass Kater Arun (in Sanskrit für Sonne) Anomalien an verschiedenen Organen hatte, die nicht heilbar seien, heißt es im Zoo Salzburg. Sein Wurfgeschwister Sumo (Mond) wurde ebenso untersucht: Der Befund ist derzeit klinisch unauffällig. Die beiden Schneeleoparden waren am 29. August im Zoo Salzburg zur Welt gekommen.



Quelle: SN