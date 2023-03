Schülerinnen werfen Lehrer sexuelle Übergriffe vor

Am Dienstag stellte die Salzburger Bildungsdirektion einen Mittelschullehrer dienstfrei. Die Schulbehörde ermittelt und schaltete zugleich die Kriminalpolizei ein.

An einer Mittelschule im Flachgau steht ein Lehrer unter Verdacht, sexuelle Übergriffe auf Schülerinnen getätigt zu haben. Die Bildungsdirektion Salzburg übermittelte am Donnerstagnachmittag eine Sachverhaltsdarstellung an die Kriminalpolizei. Bereits am Dienstag hatte die Bildungsdirektion den Pädagogen vom Dienst freigestellt. "Wir werden Ermittlungen einleiten, den Sachverhalt prüfen und gegebenenfalls an die Staatsanwaltschaft weiterleiten", heißt es bei der Salzburger Polizei.

Am Donnerstag informierte die Schulleitung in einem Schreiben die Eltern. Es bestehe der dringende Verdacht, dass ein Lehrer wiederholt sexuell ...