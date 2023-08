Schwangere unter den Verletzten: Rettung brachte sieben Personen nach Unfall in Bergheim ins Spital

Am Dienstag hat sich bei Bergheim ein Verkehrsunfall mit mehreren Schwerverletzten ereignet. Die Straße war vorübergehend gesperrt.

. Am Dienstagabend um 20 Uhr kam es auf der B156 in Bergheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach Angaben des Roten Kreuzes wurden dabei sieben Personen verletzt - vier davon schwer. Benjamin Braunstein, Offizier vom Dienst beim Roten Kreuz, berichtet, dass sich unter den Verletzten auch eine hochschwangere Frau befand. "Die verletzten Personen wurden unter notärztlicher Obhut abtransportiert." Sie wurden in das Uniklinikum und das Unfallkrankenhaus in Salzburg sowie in das Klinikum Traunstein gebracht.

Großeinsatz: Etwa 60 Feuerwehrleute vor Ort

Der Unfall ereignete sich auf der Lamprechtshausener Straße in Höhe des Schlachthofes. Ein Auto und ein Lieferwagen kollidierten. Näheres war zum Unfall am Dienstagabend noch nicht bekannt. Das Rote Kreuz war mit drei Notarztfahrzeugen, einem Hubschrauber, elf Rettungswagen und drei First Respondern vor Ort. Zudem waren etwa 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bergheim und der umliegenden Löschzüge im Einsatz. Die Straße musste vorübergehend gesperrt werden.