Schwarzach wird runderneuert

Landesstraße, Seniorenheim, Hotel Post, Sparkasse - alles neu.

Das Ortsbild der flächenmäßig kleinsten Pongauer Gemeinde ändert sich in den kommenden Jahren wesentlich. Am markantesten dürfte sich der Abriss des Sparkassengebäudes und des alten Gemeindeamtes auswirken. An dem zentralen Punkt entsteht ein Wohn- und Geschäftshaus.

Verkehrslösung bei der Salzachbrücke

In dem Zusammenhang erfolgt auch eine bessere Verkehrslösung im Kreuzungsbereich bei der Salzachbrücke. In der jüngsten Ausgabe der Rathaus-Post spricht Bürgermeister Andreas Haitzer das Thema Kreisverkehr an. Kurt Holztrattner, in der Landesstraßenverwaltung für die Region verantwortlich: ...