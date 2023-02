Schwer betrunkene Lungauer Alkolenkerin rammte mit Pkw Leitpflöcke und Verkehrstafeln

Der Unfall ereignete sich im Pongau - die 31-jährige Frau hatte 2,1 Promille.

Es war am Sonntag kurz vor 18 Uhr, als die 31-jährige Lungauerin den besagten Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden verursachte. Die Frau war in Altenmarkt auf der B163 unterwegs, als sie vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Pkw verlor und nach rechts in ein Schneefeld geschleudert wurde. Mehrere Leitpflöcke und Verkehrstafeln wurden dabei aus der Verankerung gerissen. Der Alkomattest bei der Lungauerin ergab einen Wert von nicht weniger als 2,1 Promille. Der Führerschein wurde ihr abgenommen.