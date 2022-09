Schwerer Unfall in Kletterhalle Werfen - 26-Jähriger stürzt acht Meter ab

Ein schwerer Kletterunfall hat sich am Sonntagmittag in der Kletterhalle Werfen (Bezirk: Pongau) ereignet. Ein 26-jähriger Schwarzacher war nicht ausreichend gesichert gewesen und stürzte zirka acht Meter hinab. Er wurde schwer verletzt, teilte die Polizei Salzburg am Sonntagabend mit.

SN/ksk Der Verletzte kam in das Krankenhaus Schwarzach.