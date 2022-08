Schwerer Verkehrsunfall auf der Hochkönigstraße

Auf der Hochkönigstraße B164 ist es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Unfall zwischen einem Motorrad und PKW gekommen. Es gab drei Verletzte. Die B164 war für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt.

Auf der Hochkönigstraße in Maria Alm kam es am Sonntag gegen 14.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Eine 34-jährige deutsche PKW-Lenkerin kollidierte bei einem Abbiegemanöver mit einem 58-jährigen deutschen Motorradlenker frontal, wie die Polizei am Abend berichtete.

Der Motorradlenker, die PKW-Lenkerin sowie deren zweijährige Tochter wurden mit zum Teil schweren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in naheliegende Krankenhäuser verbracht.

Ein durchgeführter Alkoholtest mit der PKW Lenkerin brachte ein Ergebnis von 0,00 Promille. Ein Alkoholtest mit dem Motorradfahrer, konnte aufgrund der schweren Verletzungen nicht durchgeführt werden.



Die B164 war für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt. Die Aufräumarbeiten wurden von den freiwilligen Feuerwehren Maria Alm sowie Hintertal, welche mit insgesamt 29 Mann sowie sechs Fahrzeugen vor Ort waren, durchgeführt.

Am PKW sowie am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.