Schwestern wollen Salzburg für Klimaschutz wachrütteln

Anika und Luisa Dafert streiken ab sofort fürs Klima. Damit wollen sie auch Altersgenossen aufrütteln. Über den Klimawandel werde zu wenig gesprochen.

Die zwei Pongauerinnen Luisa (14) und Anika (16) Dafert gehen für den Klimaschutz auf die Straße. Ihr Vorbild ist die schwedische Schülerin Greta Thunberg. Die 16-Jährige hatte mit ihrem Schulstreik für den Klimaschutz weltweit Schlagzeilen gemacht. "Panik wollen wir nicht verbreiten. Wenn die Leute etwas Angst um die Zukunft unseres Planeten bekämen, wäre es aber schon gut", sagt Luisa. Die Schwestern werden am kommenden Freitag den Unterricht in ihrer Schule in Bischofshofen nicht besuchen. Stattdessen werden sie von 10 bis 13 Uhr auf dem Alten Markt für mehr Maßnahmen zum Klimaschutz demonstrieren.