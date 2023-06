Seekirchner Pfarrer wird Generalvikar

Mit dem neuen Arbeitsjahr wird es in der Salzburger Erzdiözese eine Reihe von personellen Veränderungen geben - nicht nur in Mülln. Einen neuen Pfarrer gibt es für Seekirchen und Schleedorf. Harald Mattel wird bis Mitte September Pfarrer bleiben, dann übergibt er an Pater Laurent Pierre Chardey. Er stammt aus Togo und war zuletzt priesterlicher Mitarbeiter im Pfarrverband Salzburg-Mitte.

Auf Harald Mattel warten in der Erzdiözese größere Aufgaben. Er wird ab Herbst für die Umsetzung des Organisationsentwicklungsprozesses "Gemeinsam geht Kirche" betraut. Ab dem kommenden Jahr wird er in dieser Funktion auch eng mit Generalvikar Roland Rasser zusammenarbeiten. Wenn dieser übernächstes Jahr in Pension geht, soll Harald Mattel Generalvikar der Erzdiözese werden.

In Tamsweg wird künftig Christian Schreilechner Pfarrer, der zuvor in Zell am See war. In Zell am See-Hippolyt und -Schüttdorf wird Joachim Hagel Pfarrprovisor. Bernhard Rohrmoser wird Pfarrer in Großarl und Pfarrprovisor in Hüttschlag. Er war zuletzt Pfarrer in Mariapfarr. Dort wird nun Pavo Filipović Pfarrprovisor, er übernimmt auch Mauterndorf und Tweng. Ebenfalls aus Togo stammt Alphonse Fahin, der Pfarrprovisor in Obertrum, Seeham und Berndorf wird. Er folgt auf Pfarrer Christoph Eder, der nach Hochfilzen und Fieberbrunn wechselt.

Der gebürtige Inder Anthony Sabbavarapu wird Pfarrprovisor in Anthering und Nußdorf am Haunsberg. Vor ihm war dort Erwin Klaushofer Pfarrer, der nun Pfarrer in St. Georgen und Bürmoos wird. Alois Ramsauer, der zuvor priesterlicher Mitarbeiter in Thalgau war, wechselt als Provisor nach Mattsee.

Klar ist, dass immer größere Verbände die Zukunft der Erzdiözese sind - der Priestermangel lässt keine andere Wahl. In Salzburg-Mitte werden künftig sieben Pfarren zusammengefasst sein, in Hallein acht.