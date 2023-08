Plus

Plus

Plus

Es wird immer schwieriger, Helfer und Helferinnen für die Betreuung von Senioren zu finden. Nicht so in Straßwalchen. Was läuft dort anders?

BILD: SN/ROBERT RATZER Das Team vom Krankenpflegeveren Straßwalchen: Liselotte Winklhofer, Roswitha Lederer, Elfriede Pieringer und Ulrike Tobisch in der Cafeteria des Seniorenwohnhauses. BILD: SN/ROBERT RATZER In der Cafeteria des Seniorenwohnhauses Straßwalchen servieren Freiwillige selbstgemachte Mehlspeisen.