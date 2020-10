Sie gehen seit 65 Jahren durch dick und dünn

65 Jahre ist es her, dass Ilse und Sebastian Rass aus Lofer zueinander Ja sagten. Nun feiern sie in Maria Kirchental die eiserne Hochzeit.

Das Jahr 2020 bietet für die Eheleute Ilse und Sebastian Rass allerhand Anlass zum Feiern. Sie sind heuer nicht nur 65 Jahre miteinander verheiratet. Auch das Familienunternehmen Rass feiert einen runden Geburtstag - und zwar den 100.

Bemerkenswert ist nicht nur ihre Liebe, die sie schon so lange zusammenschweißt. Es ist auch ihre Vitalität sowie ihr grandioser Familien- und Unternehmersinn. Vier Generationen wohnen heute im Hause Rass in Lofer, und auch die Fleischhauerei wird bereits in vierter Generation ...