Snowbiker knackte in Obertauern gleich zwei Rekorde

Lokalmatador Hermann Koch kann zwei Rekorde beim Guinness-Buch einreichen. Darüber hinaus sammelte er eine stattliche Summe für den guten Zweck.

Skischulleiter Hermann Koch gab am Dienstag auf dem Zehnerkar mit seinem Snowbike gehörig Gas. Gleich zwei Weltrekorde reicht der 61-Jährige nun beim Guinnessbuch der Rekorde ein. 100 Tore passierte er in 1:42 Minuten. Zudem bewältigte er 1600 Tore in unter einer Stunde (53:24 Minuten). Dafür waren drei Berg- und vier Abfahrten nötig. Rund um den Rekordversuch sammelte Koch 6000 Euro für SOS-Kinderdorf international. Das Geld soll unter anderem Opfern des Ukraine-Kriegs zugutekommen. "Ich freue mich riesig, die Spendenaktion läuft noch ...