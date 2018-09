So kalt war es im Lungau im September noch nie

Mariapfarr war in der Nacht auf Mittwoch Salzburgs Kältepol: Minus fünf Grad wurden im September zuletzt vor mehr als 50 Jahren gemessen.

Mittwochfrüh gab es in den südlichen Landesteilen einen Vorgeschmack auf den Winter. Kältepol war der Lungau: In Mariapfarr wurden minus fünf Grad gemessen, der tiefste September-Wert dieser Wetterstation seit 1962. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) entspricht das auch dem tiefsten je gemessenen Wert im gesamten Bundesland. Ähnlich kalt war es in St. Michael (-4,0 Grad) und in Tamsweg (-3,9 Grad). Auch im Pongau und im Pinzgau sanken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt: In Radstadt wurden minus 3,9, in Rauris minus 2,4 Grad gemessen.

Für Bernhard Niedermoser, Leiter der Zamg in Salzburg, sind die Werte "nicht extrem außergewöhnlich", diese würden sich innerhalb der üblichen Bandbreite in dieser Jahreszeit bewegen.

Aus meteorologischer Sicht sei ein anderer Aspekt interessanter gewesen: "Außergewöhnlich war, dass die Luft auf den Bergen über 1500 Meter Höhe extrem trocken war", sagt Niedermoser. Die Luftfeuchtigkeit habe um die fünf Prozent betragen. Die Fernsicht sei bei solchen Bedingungen ein "Naturschauspiel sondergleichen", meint er. "Das hat man nur einmal im Jahr. Wer kann, sollte auf die Berge gehen." Die Sicht reiche vom Sonnblick bis zum Böhmerwald. Zumindest bis Freitag sollten die Bedingungen ähnlich bleiben. In der Früh ist es weiter frisch - wenn auch nicht so kalt wie am Mittwoch.

"Eine kleine Wetterumstellung gibt es mit einer Kaltfront von Freitag auf Samstag", prognostiziert Niedermoser. Dann soll es im gesamten Bundesland regnen, wobei die Schneefallgrenze bei Höchstwerten von acht bis zwölf Grad in den Niederungen auf bis zu 1300 Meter Seehöhe herabsinkt. Die Niederschläge dürften aber in allen Landesteilen recht gering ausfallen. Ab Sonntag rechnet die Zamg wieder mit sonnigem Herbstwetter.

Quelle: SN