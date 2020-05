Die Schule ist bereits gestartet. Aber sie wird vorerst nicht so ablaufen wie vor Corona. Wie können sich Familien gut darauf vorbereiten? SOS Kinderdorf gibt eine gute Tipps für den "Wiedereinstieg".

Am Montag startete der Unterricht für fast 45.000 sechs- bis 14-jährige Schüler, die im Schichtbetrieb an ihre Schulen zurückkehrten. Laut Landesrätin Maria Hutter freuen sich viele auf ein Wiedersehen und betont, dass Lehrer, Eltern und Schüler in den vergangenen zwei ...