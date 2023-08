In der Reichenhaller Straße krachte zu allem Überdruss noch ein weißer Van in einen Obus der Linie 10.

Regenwetter und Sommerferien - das führt zuverlässig zu einem Verkehrsstillstand in der Landeshauptstadt, wenn viele Touristen aus dem Umland in Richtung Innenstadt strömen. So auch am Dienstag. Die Altstadtgaragen A + B im Mönchsberg waren gegen Mittag bereits voll. Vor dem Neutor staute es sich daher bis nach Maxglan zurück.

In der Reichenhaller Straße krachte gegen 13.40 Uhr dann noch ein Auto in einen Obus der Linie 10. Auch die anderen Parkgaragen und Stellplätze waren rasch belegt.