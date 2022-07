Vom Jagdkommando zur Pfarrei - er ist der schillerndste Priester der Erzdiözese Salzburg

Er war Tischler, Elitesoldat und Wirt. Dann krempelte er sein Leben völlig um. Heute ist Richard Weyringer einer der schillerndsten Priester der Erzdiözese.

Richard Weyringer (56) aus Neumarkt kommt aus einer ungewöhnlichen Familie. Gleich fünf ihrer Mitglieder haben sich der Kirche verschrieben. Ein Bruder und ein Neffe sind Diakone, ein Neffe ist Theologe an der Hochschule in Heiligenkreuz, sein Schwager ist Diakon in Siezenheim. Weyringer selbst ist Militärpfarrer in Salzburg und Pfarrprovisor in Hallwang. Dann wäre da noch sein ältester Bruder, der Künstler Hans Weyringer.

Sind Sie angekommen? Richard Weyringer: Was ist "ankommen"? Ich habe im Glauben einen Weg gefunden, den ...