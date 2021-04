Späte Blüte macht Bienen in Salzburg zu schaffen

Die Honigbienen hatten einen schwierigen Start in den Frühling. Im kalten April sind sie kaum ausgeflogen. Und die Obstbäume blühen spät.

In den Bienenstöcken herrscht jetzt Hochbetrieb. "Die Bienen brüten auf Teufel komm raus", sagt Bio-Imker Daniel Pfeifenberger vom Imkerzentrum Bienenlieb in Salzburg. Rund 10.000 Bienen würden den Winter im Bienenstock überleben. "Von Jänner bis Ende Mai wächst die Population auf 50.000 Bienen an." Gerade jetzt bräuchten die Bienen jede Menge Energie und somit jede Menge Futter. "Die Vorräte im Stock gehen Ende März zur Neige." Als Eiweißspender dienen den Bienen zu Beginn des Frühjahrs Blütenpollen. Als Nektarquelle spielen Obstbäume eine ...