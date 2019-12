Die Salzburger Hardrock-Band Speed Limit feiert ihr 35. Jahr diesen Freitag, 20. Dezember, mit einem musikalischen "Ständchen" im Rockhouse.

Die Geburtsstunde von Speed Limit fällt in eine Zeit, in der Salzburg in Sachen Rock und Pop eine musikalische Wüste war. "Es gab kein Rockhouse, nichts. Damals spielte Iron Maiden gerade das erste Mal in Österreich", erinnert sich Gitarrist Joe ...