Sperre des Zeller Schmittentunnels muss verlängert werden

Schäden an der Tunneldecke entdeckt.

Die aktuelle Sperre des Schmittentunnels wegen Sanierungsarbeiten von 6. November bis 6. Dezember muss verlängert werden. Bei der laufend stattfindenden Tunnelkontrolle wurde beim Südportal ein rund 22 Meter langer und zwei Meter breiter Hohlraum in der Tunneldecke festgestellt. Im Zuge der Sanierung der Stelle wurde auch eine detaillierte Schadensanalyse durchgeführt, die das wahre Ausmaß der Schäden am Bauwerk deutlicher machte. "Es könnte niemand verantworten, dass wir den Schmittentunnel in diesem Zustand freigeben. Die Sicherheit hat absoluten Vorrang. Schließlich benutzen Tausende Fahrzeuglenker pro Tag den Tunnel", sagt Werner David, Referatsleiter Brückenbau des Landes Salzburg. Er und ein Expertenteam arbeiten seit Wochen an der Sanierung des entdeckten Hohlraums an der Tunneldecke.



Stützkonstruktion wird errichtet

Die Sanierung dieses Hohlraums brachte weitere Schäden zutage. "Es ist wie bei der Sanierung eines alten Hauses. Vor Überraschungen ist man da leider nie sicher, und genau diesen Fall haben wir jetzt. Im Zuge von umfangreichen Prüfungen hat sich herausgestellt, dass wir bei einem kleinen Teil der Tunnelstrecke zusätzliche statische Vorsichtsmaßnahmen setzen müssen. Aus diesem Grund wird im Bereich des Südportals auf rund 30 Metern eine Stützkonstruktion errichtet, bevor Verkehrsteilnehmer den Tunnel wieder sicher befahren können", so David.



Voraussichtlich ab 23. Dezember eine Spur offen

"Nach der Errichtung der Stützkonstruktion wird es aus derzeitiger Sicht zumindest möglich sein, den Tunnel einspurig vom Süd- bis zum Nordportal befahren zu können. Die weiteren Schritte der Sanierung der Schadstelle müssen erst geprüft werden", informiert David. Der Schmittentunnel ist mittlerweile rund 30 Jahre alt und wurde damals von einer Bundesgesellschaft errichtet. Im Zuge einer Verwaltungsreform übernahm das Land Salzburg den Schmittentunnel in den frühen 2000er-Jahren vom Bund. Bis 2031 sind rund 90 Millionen Euro an Investitionen für mehr Sicherheit vorgesehen, davon ein überwiegender Teil Investitionen in neue Flucht- und Rettungsstollen.